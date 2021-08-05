EYNİF OVASI YOĞUN DUMAN ALTINDA
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EYNİF OVASI YOĞUN DUMAN ALTINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesi Beydiğin Mahallesi'nde başlayan orman yangını, İbradı ilçesinde de etkili olmaya devam ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Beydiğin Mahallesi'nde başlayan orman yangını, İbradı ilçesinde de etkili olmaya devam ediyor. Yangın, yılkı atlarının bulunduğu Eynif Ovası'nı çevreleyen dağlara ulaştı. Ormana, Katrancı, Belbaşı ve Gölcük mevkileri üzerindeki yangından dolayı Eynif Ovası'nda yoğun duman oluştu. Ovadaki duman nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

EYNİF OVASI YOĞUN DUMAN ALTINDA
EYNİF OVASI YOĞUN DUMAN ALTINDA
EYNİF OVASI YOĞUN DUMAN ALTINDA
EYNİF OVASI YOĞUN DUMAN ALTINDA
EYNİF OVASI YOĞUN DUMAN ALTINDA
EYNİF OVASI YOĞUN DUMAN ALTINDA
EYNİF OVASI YOĞUN DUMAN ALTINDA
EYNİF OVASI YOĞUN DUMAN ALTINDA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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