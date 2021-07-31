Son dakika haberleri: Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (11)
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Son dakika haberleri: Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (11)

Son dakika haberleri: Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (11)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... BAŞKAN BÖCEK, MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRDIAntalya Büyükşehir Belediyesi'nce 253 araç ve 1146 personel kişilik ile yangın bölgesinde çalışılıyor.

BAŞKAN BÖCEK, MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce 253 araç ve 1146 personel kişilik ile yangın bölgesinde çalışılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Manavgat yangını nedeniyle Büyükşehir Belediye Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı. Salı günü saat 14.00'te Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek olağanüstü toplantıda, bölgedeki çalışmalar değerlendirilecek. Yangında zarar görenlere yapılacak yardımlar ve ağaçlandırma çalışmaları da olağanüstü meclis toplantısında görüşülecek.


Son dakika haberleri: Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (11)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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