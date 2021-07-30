Son dakika haberleri | Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (4)

Edinilen son dakika haberine göre SALUR'DA 6 NOKTADA YANGIN ÇIKTIManavgat'ta 3 gündür devam eden orman yangını, sabah saatlerinde etkisini azalttı ancak ilçenin kuzeyindeki Salur Mahallesi'nde ilk kez yangın başladı.

SALUR'DA 6 NOKTADA YANGIN ÇIKTI

Manavgat'ta 3 gündür devam eden orman yangını, sabah saatlerinde etkisini azalttı ancak ilçenin kuzeyindeki Salur Mahallesi'nde ilk kez yangın başladı. 6 farklı noktada ormanlık alanda başlayan ve hızla büyüyen yangın, mahalle merkezindeki evlere doğru ilerliyor. Bir ev ise alevlerin arasında kaldı.

SAHİLLER KÜL DOLDUManavgat'ta etkili olan orman yangınlarında yanan alanlardan yükselen küller, rüzgarın etkisiyle Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi ve Boğazkent'e kadar taşındı. Belek sahilleri, rüzgarın getirdiği külle doldu. Bölgede tatil yapanlar, sahildeki bu durumun fotoğraf ve görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.Diğer yandan Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Manavgat'ta halen devam eden yangının ilk saatlerinde başladıkları psiko-sosyal destek çalışmalarını 41 personelle sahada sürdürüyor. Aile ve Sosyal ve Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yangınların devam ettiği 6 ilde 101 uzman personelle 324 haneye ulaşılarak 1142 kişiye psiko-sosyal destek verildiğini açıkladı.MAĞDUR OLAN AİLELERE KAYNAKBakan Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerleşim alanlarını da etkileyen yangınlarda mağdur olan hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaynak aktardıklarını söyledi. Bakan Yanık, "Yerleşim alanlarını da etkileyen yangınlarda mağdur olan hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla, Adana'da 3 milyon 500 bin TL, Antalya'da 5 milyon TL, Mersin'de 500 bin TL, Osmaniye'de 1 milyon TL olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza kaynak aktarıyoruz" dedi.HASTANELERE 239 KİŞİ BAŞVURDUAntalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Manavgat'ta yangından etkilenen 239 kişinin hastanelere başvurduğunu söyledi. Hastaların tedavilerine devam edildiğini aktaran Hülür, şunları kaydetti: "Ambulans, UMKE ve vatandaşların kendi imkanlarıyla dahil toplamda devlet hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere getirilen 239 kişi tedaviye alındı. Servise yatırılarak tedavisi devam eden 10 hastamız var. Biri Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yüzde 30 yanığı var, plastik cerrahi bölümüne yatırıldı. 5 hastamız özel bir hastanede tedavide ama hayati tehlikeleri yok. Yine 4 hastamızın da Manavgat Devlet Hastanemizdeki servislerde tedavileri devam ediyor. Diğer bütün hastalarımız taburcu oldu."SARIGÜL: BUNUN HESABI MUTLAKA SORULMALI

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bu sabah Antalya'ya geldi ve Manavgat ilçesinde orman yangınından etkilenen mahalleleri gezdi. Kalemler, Kızılağaç, Delioğlan Deresi mevkilerinde, evleri, bahçeleri ve hayvanları yanarak ölen çiftçilerle konuşan Sarıgül, "Afetin ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. Binlerce ormanımız yandı, ciğerimiz yandı masum hayvanlarımız yandı. Bunun hesabı mutlaka sorulması lazım" dedi. Sarıgül, incelemelerin ardından ilçeden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar