Son dakika haberleri | Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (20)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (20)

Son dakika haberleri | Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (20)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTIGündoğmuş ilçesine bağlı Ortagonuş Mahallesi'nde dün başlayan yangın, yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar geldi.

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI

Gündoğmuş ilçesine bağlı Ortagonuş Mahallesi'nde dün başlayan yangın, yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar geldi. Sarp ve kayalık bölgeden yerleşim yerlerine doğru inen alevlere müdahale için bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Mahallenin üst kısmında kalan yolu hat olarak belirleyen yangın söndürme ekipleri, alevlerin buradan yolun alt kısmındaki yerleşim bölgesine sıçramaması için müdahaleye başladı.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Bölgede oturanlar jandarma ekipleri eşliğinde hayvanlarıyla birlikte tahliye edildi. Yangının yayılmasında en büyük etken olan rüzgarın etkisini yitirmeye başladığı ve bununla birlikte alevlerin kontrol altına alınma ihtimalinin daha da kuvvetlendiği öğrenildi. 


Son dakika haberleri | Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (20)
Son dakika haberleri | Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (20)
Son dakika haberleri | Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (20)
Son dakika haberleri | Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (20)
Son dakika haberleri | Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (20)
Son dakika haberleri | Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (20)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manavgat'taki yangınla ilgili belediye başkanından halka çağrı: Bu bir savaş
Manavgat'taki yangınla ilgili belediye başkanından halka çağrı: Bu bir savaş
Hakları ödenmez! Yangını söndüren orman işçileri bitkin düşüp toprakta uyudu
Hakları ödenmez! Yangını söndüren orman işçileri bitkin düşüp toprakta uyudu
Yangın önlemleri için İstanbul dahil 18 kentte ormanlara giriş yasaklandı
Yangın önlemleri için İstanbul dahil 18 kentte ormanlara giriş yasaklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Sevda Erginci Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Eda Erdem Mesut Özil Mete Gazoz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (20) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 23:22:49. #1.16#

title