Son dakika haberleri: Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (10)
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Son dakika haberleri: Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (10)

Son dakika haberleri: Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (10)
Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... KOZALAKLAR 200 METREYE KADAR FIRLIYORAntalya'nın Manavgat ilçesinde 3 gündür devam eden orman yangını, rüzgarın etkisini yitirmesinin ardından bazı bölgelerde kısmen kontrol altına alınmaya başlandı.

KOZALAKLAR 200 METREYE KADAR FIRLIYOR

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 gündür devam eden orman yangını, rüzgarın etkisini yitirmesinin ardından bazı bölgelerde kısmen kontrol altına alınmaya başlandı. Öğle saatlerinde Salur Mahallesi'nde başlayan orman yangını, helikopterlerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Alevlerden geriye tamamen yanan ormanlık alan kaldı.Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiye programından doktor öğretimi üyesi Saadet Alkış, kozalak ve ağaç kabukları nedeniyle yangınların büyüdüğünü işaret ederek, kozalakların yangında 200 metreye kadar fırlayabildiğini söyledi. Yangınla mücadele eden ekipler ise hem kozalakların etki alanlarını daraltmak hem de yangının genişlemesinin önüne geçmek için kepçe ve greyderlerle yanan alanların etrafını kazarak çemberi daraltıyor.


Son dakika haberleri: Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (10)
Son dakika haberleri: Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (10)
Son dakika haberleri: Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (10)
Son dakika haberleri: Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (10)
Son dakika haberleri: Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (10)
Son dakika haberleri: Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (10)
Son dakika haberleri: Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (10)
Son dakika haberleri: Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (10)
Son dakika haberleri: Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (10)
Son dakika haberleri: Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (10)
Son dakika haberleri: Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (10)
Son dakika haberleri: Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (10)
Son dakika haberleri: Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (10)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar

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