Son dakika haberleri! Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (14)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (14)

Son dakika haberleri! Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (14)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: DP GENEL BAŞKANI UYSAL AFET YÖNETİM MERKEZİ'NDEDemokrat Parti (DP) Genel Başkanı Güktekin Uysal, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Gündoğdu'da bulunan Manavgat Afet Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti.

DP GENEL BAŞKANI UYSAL AFET YÖNETİM MERKEZİ'NDE

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Güktekin Uysal, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Gündoğdu'da bulunan Manavgat Afet Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti. Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve beraberindekiler ile Manavgat'a gelen Uysal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile görüştü. Uysal, yangından zarar görenlere geçmiş olsun dileklerini iletirken, Başkan Muhittin Böcek ve ekibine özverili çalışmalar için teşekkür etti. Yangınla ilgili talihsiz açıklamalar yapıldığına dikkat çeken DP Genel Başkanı Uysal, "Acılar yaşanıyor. Acıların üzerine söylenecek sözleri, salim akılla söylemek durumundayız" dedi.


Son dakika haberleri! Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (14)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bakan Pakdemirli: 'Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı'
Bakan Pakdemirli: "Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı"
Son Dakika: Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar 10 gün sonra kontrol altına alındı
Son Dakika: Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar 10 gün sonra kontrol altına alındı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Şevval Şahin Şeyma Subaşı Süreyya Yalçın
Spor Ali Koç Aytaç Kara Rıza Kayaalp Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (14) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 18:17:48. #1.14#

title