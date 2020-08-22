Son dakika haberleri! Manavgat'ta orman yangını çıktı (3) Son dakika habere göre Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi Yerköprü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince 1 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale ediliyor.

Kaynak: AA