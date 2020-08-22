Son dakika haberleri! Manavgat'ta orman yangını çıktı (3)
Son dakika habere göre Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
22.08.2020 21:27 | Son Güncelleme: 22.08.2020 21:32
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi Yerköprü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince 1 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale ediliyor.
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Kaynak: AA