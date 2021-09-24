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Manavgat'ta orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manavgat'ta orman yangını Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün söndürülen orman yangınıyla aynı bölgede çıkan alevlere müdahale ediliyor.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Manavgat'ta orman yangını

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün söndürülen orman yangınıyla aynı bölgede çıkan alevlere müdahale ediliyor.

Manavgat ilçesi Altınyaka Mahallesi Oluk mevkiinde yükselen dumanlar üzerine ekipler harekete geçti. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir helikopterin de havadan destek verdiği yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Manavgat Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde dün çıkan yangın 5 saatte kontrol altına alınabilmişti.

Manavgat'ta orman yangını

Manavgat'ta orman yangını

Manavgat'ta orman yangını

Manavgat'ta orman yangını
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