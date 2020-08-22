Son dakika haberleri: Manavgat'ta orman yangını Son dakika gelişmesine göre ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangın bölgesinde mahsur kalan bir kaplumbağa ise gazeteciler tarafından kurtarıldı.

Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi Yerköprü mevkisinde saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından karadan, yangın söndürme uçağı ve helikopterlerle de havadan müdahale edildi. Havanın kararmasıyla müdahale karadan devam etti.

KAPLUMBAĞAYI GAZETECİLER KURTARDIBölgede çekim yapan gazeteciler, yangının ilerlediği alanın kenarında bir kaplumbağayı görünce, bulunduğu yerden alarak en yakın yola çıkardı. Gazetecilerin dikkati sayesinde kaplumbağa yanmaktan son anda kurtarıldı.

Yangın kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: DHA