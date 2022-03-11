Son dakika haberleri... Manavgat'ta mobilya atölyesinde yangın - Haberler

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Son dakika haberleri... Manavgat'ta mobilya atölyesinde yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Manavgat'ta mobilya atölyesinde yangın

Son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangında atölyenin bir bölümü zarar görürken, iş yeri sahibi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Hatipler Yenimahalle mevkiinde bulunan bir mobilya atölyesinde bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alevler, marangozhane ve toz toplama bölümlerinde etkili olurken, boyahane ve diğer bölümlere ulaşmadan Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı ekipler tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen iş yeri sahibi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Son dakika haberleri... Manavgat'ta mobilya atölyesinde yangın

Son dakika haberleri... Manavgat'ta mobilya atölyesinde yangın

Son dakika haberleri... Manavgat'ta mobilya atölyesinde yangın

Son dakika haberleri... Manavgat'ta mobilya atölyesinde yangın

Son dakika haberleri... Manavgat'ta mobilya atölyesinde yangın

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat, Antalya, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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