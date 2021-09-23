Son dakika haberleri | Manavgat'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Altınkaya Mahallesi'nin Zerk mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
İlk etapta 2 uçak ve 8 helikopterle havadan, 7 arazözle de karadan müdahale edilen alevler söndürülmeye çalışılıyor.
Öte yandan, dün yine aynı bölgede yangın çıkmış, 1 dönümlük alan zarar görmüştü.
AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri