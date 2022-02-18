Son dakika haberleri: Manavgat'ta çakmakla orman yangını çıkaran sanığa 15 yıl hapis cezası

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 ayrı yerde orman yangını çıkardığı iddiasıyla yargılanan sanık 15 yıl hapis ve 25 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Semih Kuloğlu, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada söz alan sanık avukatı Zehra Sadık, aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin beraatini talep etti.

Son sözü sorulan sanık Semih Kuloğlu da bir diyeceği olmadığını ifade ederek, beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Semih Kuloğlu'nu "kasten orman yakma" suçundan 12 yıl hapis ve 1000 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Sanığın eylemini bir suç işleme kararı kapsamında farklı zamanlarda birden fazla gerçekleştirmesi nedeniyle ceza artırılarak 15 yıl hapis ve 1250 gün karşılığı 25 bin lira adli para cezasına yükseltildi.

Mahkeme heyeti sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulamadı.

Manavgat'ta 28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan ve 6 Ağustos 2021 tarihinde söndürülen büyük yangınların ardından, 18 Eylül 2021 tarihinde Sorgun Mahallesi'ndeki çamlık alanda 3 ayrı yerde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmüştü. Orman ekipleri, ormanı çakmakla yakmaya çalışan Semih Kuloğlu'nu suçüstü yakalamıştı. Gözaltına alınan şüphelinin 14 Eylül'de de Sorgun ormanlık alanda çıkan ve yaklaşık bir dönüm alanın zarar gördüğü yangını da başlattığı belirlenmişti.

Uyuşturucu ve adam yaralama suçlarından sabıkası bulunan şüphelinin, ilk ifadesinde Side Mahallesi'nde 1 Eylül'de yanan evine dikkati çekmek ve sesini duyurmak amacıyla yaktığını ileri sürmüştü.

Semih Kuloğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.