Manavgat'ta aynı bölgede ikinci yangın

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Manavgat Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk bölgesindeki Altınkaya Oluk mevkisinde orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak ve 8 helikopterin müdahalede bulunduğu yangına yer ekiplerinin de ulaşmak üzere olduğu bildirildi. Rüzgarın da olduğu bölgede yangının yayılarak devam ettiği belirtildi.

Öte yandan dün yine aynı bölgede yangın çıkmış, 1 dönümlük alan zarar görmüştü.

(Arif Kaplan-Gazi Taş-İHA)