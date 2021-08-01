Son dakika haberleri... Manavgat'ta alevler yeniden metrelerce yükseldi, ekipler havadan karadan müdahale etti

Son dakika haberler: Antalya'nın Manavgat ilçesinde Çarşamba günü öğle saatlerinde başlayan orman yangını, devam ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Çarşamba günü öğle saatlerinde başlayan orman yangını, devam ediyor. Yangında metrelerce havaya yükselen alevlere ekipler havadan ve karadan müdahalede bulunmaya devam ediyor. Öte yandan ekiplere yardımcı olmak isteyen bölge halkı da adeta seferber oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Çarşamba günü öğle saatlerinde başlayan orman yangını, devam ediyor. Yangın son olarak ilk çıktığı yerden Beydin Mahallesi Taşağıl yol sınırına kadar ilerledi. Kuzeyden esen rüzgarlı hava ve yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeni hızla ilerleyen yangını kontrol almak için ekipler havadan ve karadan müdahale etmeye devam ediyor.

ALEVLER METRELERCE YÜKSEĞE ÇIKTI

Yangında alevler metrelerce havaya yükseldi. Yükselen alevlere ekipler önce havadan müdahalede bulundu. Ekipler yangına sahanın engebeli olması nedeni ile karadan müdahale etmekte zaman zaman zorlandı. Öte yandan ekiplere yardımcı olmak isteyen bölge halkı da adeta seferber oldu. Mahallenin gençleri bir yandan ekiplere su ve yiyecek dağıtırken bir yandan da hortumlarının taşınmasında yardımcı oldu. Bir itfaiye eri ise namazını orman yangının hemen devam ettiği alanda kıldı. İtfaiye erinin bu davranışı vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.

Havanın kararmasıyla yangına müdahalenin karadan devam edilecek.

(Ertuğrul Gün - İsa Akar - Akif Yılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı