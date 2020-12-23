Manavgat'ta 10 bin sahte dolar gele geçirildi
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Manavgat'ta 10 bin sahte dolar gele geçirildi

23.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:58

- Manavgat'ta 10 bin sahte dolar gele geçirildi Gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi Şüpheli yakınları basın mensuplarının görüntü almasını englelemeye çalıştı Antalya'da Jandarma tarafından düzenlenen sahte para operasyonunda 50 dolar banknot halinde 10.

- Manavgat'ta 10 bin sahte dolar gele geçirildi

Gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Şüpheli yakınları basın mensuplarının görüntü almasını englelemeye çalıştı

ANTALYA - Antalya'da Jandarma tarafından düzenlenen sahte para operasyonunda 50 dolar banknot halinde 10.000 dolar sahte para ele geçirildi.Gözaltına alınan 5 şühelinin adliyeye sevk edilmesi sırasında şüpheli yakınları basın ensuplarının görnütü almasını englelemeye çalıştı.

Manavgat Turizm bölgesinde sahte para ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde İ.A., M.A., C.A., N.Ş. ve M.D.'nin işlettiği iş yerinde sahte 50 dolar piyasaya sürüldüğünün tespit edilmesi üzerine Antalya İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma KOM Timi ve Merkez Karakol Komutanlığına bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yapılan operasyonda; şahısların kaldığı Emek Mahallesi 3033 sokak no: 2/2 B Blok 4. Kattaki dairede siyah bir çöp poşeti içerisinde 50 dolar banknot halinde 10.000 dolar sahte para

ele geçirildi.

Basın mensuplarını engellemeye çalıştılar

İ.A., M.A., C.A., N.Ş. ve M.D. isimli şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmeleri sırasında yakınları ve çalışanları olduğu tahmin edilen şahıslar, basın mensuplarının önüne geçmek ve makinelerinin önünü kapatmak suretiyle görüntü almalarını engellemeye çalıştılar.

Manavgat'ta 10 bin sahte dolar gele geçirildi
Manavgat'ta 10 bin sahte dolar gele geçirildi
Manavgat'ta 10 bin sahte dolar gele geçirildi
Manavgat'ta 10 bin sahte dolar gele geçirildi
Manavgat'ta 10 bin sahte dolar gele geçirildi
Manavgat'ta 10 bin sahte dolar gele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN

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