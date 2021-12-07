Son dakika haberleri: Manavgat Belediyesi'nden yangınzedelere 330 ahır

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Manavgat Belediyesi, yangın sonrasında başlattığı 'Bir Kümes Bir Hayat' Projesiyle belediye ve hayırseverler işbirliğinde 22 mahallede 330 ahırı yeniden inşa ederek yangınzede ailelere teslim etti.

Büyük yangın felaketi sonrasında harekete geçen Manavgat Belediyesi, hayırsever kişi, kurum, kuruluş, vakıf ve derneklerle işbirliği ile yanan ahır, ağıl ve kümeslerin yerlerine yenilerini inşa etmeye devam ediyor. Manavgat Belediyesi yangında zarar görmüş olan 330 ahırı yeniden inşaa ederek yangınzede ailelere teslim etti.

"Anlamlı hizmet"

Konu ile ilgili konuşan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Yangın sonrasında ahırları yanan vatandaşlarımıza sağladığımız en anlamlı hizmetlerimizden birisi de ahır, ağıl ve kümes yapımları oldu. Hedefimiz yanan 400 ahırın tamamının belediyemiz eliyle yapımını sağlamak. Bunun için belediyemizin bünyesinde ekip kurduk. Ekiplerimiz aralıksız çalışıyor" dedi. - ANTALYA