Son dakika haberleri... Manavgat'a 300 yatak kapasiteli devlet hastanesi yapılacak
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Son dakika haberleri... Manavgat'a 300 yatak kapasiteli devlet hastanesi yapılacak

Son dakika haberleri... Manavgat'a 300 yatak kapasiteli devlet hastanesi yapılacak
Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Manavgat ilçesine 300 yatak kapasiteli yeni devlet hastanesi yapılacağı bildirildi.

Manavgat ilçesine 300 yatak kapasiteli yeni devlet hastanesi yapılacağı bildirildi.

AK Parti Antalya İl Başkanlığından yapılan açıklamada, turizm merkezli ilçede yaşanan hızlı nüfus artışına bağlı sağlık hizmeti ihtiyacı nedeniyle Sağlık Bakanlığınca yatırım programına alınan devlet hastanesi için çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

Aşağıışıklar Mahallesi'nde planlanan 300 yatak kapasiteli devlet hastanesinin proje ve yapım ihale çalışmalarının ise sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Manavgat'a bu kapasitede bir hastanenin kazandırılacak olmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

Çalışmaların hızla sürdüğünü vurgulayan Taş, "Antalya'mız turizm ve tarımdan sonra önemli bir sağlık kenti olma noktasında emin adımlarla ilerliyor. Başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, diğer bakanlarımıza, milletvekillerimize ve süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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