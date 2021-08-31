Son dakika haberleri! Mamak'ta eski eşi tarafından katledilen Ebru Yüksel son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Mamak'ta eski eşi tarafından katledilen Ebru Yüksel son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri! Mamak'ta eski eşi tarafından katledilen Ebru Yüksel son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Ankara'nın Mamak ilçesinde boşandığı eski eşi Salih Ö. (38) tarafından kurşunlanarak öldürülen Ebru Yüksel (33) kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde boşandığı eski eşi Salih Ö. (38) tarafından kurşunlanarak öldürülen Ebru Yüksel (33) kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Başkentin Mamak ilçesinde boşandığı eski eşi Salih Ö. tarafından bir sitenin bahçesinde kurşunlanarak öldürülen 33 yaşındaki Ebru Yüksel, Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Gözyaşlarının sel olduğu anlarda Yüksel' i son yolculuğuna uğurlamak için bir araya gelen yakınlarının acılı halleri yürekleri dağladı. - ANKARA

Son dakika haberleri! Mamak'ta eski eşi tarafından katledilen Ebru Yüksel son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri! Mamak'ta eski eşi tarafından katledilen Ebru Yüksel son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri! Mamak'ta eski eşi tarafından katledilen Ebru Yüksel son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri! Mamak'ta eski eşi tarafından katledilen Ebru Yüksel son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Emine Erdoğan Süleyman Soylu Sultan Alparslan
Magazin Ezgi Mola Deniz Akkaya Metin Çekmez Ferhan Şensoy
Spor Mame Thiam Umut Meraş Burak Elmas Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri! Mamak'ta eski eşi tarafından katledilen Ebru Yüksel son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 15:50:26. #1.15#

title