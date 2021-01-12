Maltepe'de polis, kumar oynayanlara göz açtırmadı

MALTEPE 'de polis ekipleri 3 ayrı adrese baskın düzenledi. Kumar oynayan ve koronavirüs kurallarına uymayan 38 kişiye toplam 119 bin 737 lira para cezası uygulandı. Baskında cezadan kaçmak isteyenler depoda saklandıkları yerde yakalanırken, oyun fişleri ve iskambil kağıtları da buzdolabında bulundu.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine önceki gün 3 farklı adrese baskın düzenlendi. Feyzullah Mahallesi'nde bulunan kafe restorana gelen polisler, içeride kumar oynayan kişilerin olduğunu tespit etti. Ruhsatsız olduğu öğrenilen işyerinde içeride oyun masalarının bulunduğu görüldü. Polisler yaptığı aramalarda buzdolabının içine gizlenmiş çok sayıda oyun fişi ve iskambil kağıdı ele geçirirken, içerideki 12 kişiye ceza kesti. Ekipler ayrıca Küçükyalı Mahallesi'nde bulunan ve daha önce mühürlenmiş olan bir adrese de baskın yaptı. Ekipler, kapıda bulunan mührün koparılmış olduğu ve içerden sesler geldiğini fark etti. İçeride bulunan 5 kişiye ceza kesilirken, ruhsatsız olduğu öğrenilen işyerinde dolapların içine gizlenmiş oyun fişleri ve iskambil kağıtları ele geçirildi. Bir diğer baskın ise Çınar Mahallesi'nde bulunan adrese yapıldı. Kumar oynandığı ihbarını alan ekipler harekete geçti. İşyerini takibe alan polisler, içeri girmek üzere olan 5 kişiyi yakaladı. İçeri giren ekipler depoda saklanan 21 kişiye de ceza kesildi. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 38 kişiye toplam 119 bin 737 lira para cezası uygulandı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı