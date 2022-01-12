Son dakika... MALTEPE'DE OTO TAMİRHANESİNDE YANGIN; USTA ELİNDEN YARALANDI - Haberler
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Son dakika... MALTEPE'DE OTO TAMİRHANESİNDE YANGIN; USTA ELİNDEN YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: MALTEPE'DE otomobil tamirhanesinde çıkan yangında iş yeri ve içerisinde bulunan otomobil hasar gördü.

MALTEPE'DE otomobil tamirhanesinde çıkan yangında iş yeri ve içerisinde bulunan otomobil hasar gördü. Yangını söndürmek isteyen usta elinden yaralandı.

Gülsuyu Mahallesi, Uçanlar Sokak'ta bulunan otomobil tamirhanesinde saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tamirhanede usta olan Rasim Çebi, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobil tamirhanesinde çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Tamirhanede çalışan Rasim Çebi, yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği sırada elinden yaralandı. Rasim Çebi ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansta Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin Yara ve Yanık Merkezine kaldırıldı. Yangında iş yeri ve içerisinde bulunan otomobil hasar gördü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika... MALTEPE'DE OTO TAMİRHANESİNDE YANGIN; USTA ELİNDEN YARALANDI

Son dakika... MALTEPE'DE OTO TAMİRHANESİNDE YANGIN; USTA ELİNDEN YARALANDI

Son dakika... MALTEPE'DE OTO TAMİRHANESİNDE YANGIN; USTA ELİNDEN YARALANDI

Son dakika... MALTEPE'DE OTO TAMİRHANESİNDE YANGIN; USTA ELİNDEN YARALANDI

Son dakika... MALTEPE'DE OTO TAMİRHANESİNDE YANGIN; USTA ELİNDEN YARALANDI

Son dakika... MALTEPE'DE OTO TAMİRHANESİNDE YANGIN; USTA ELİNDEN YARALANDI

Son dakika... MALTEPE'DE OTO TAMİRHANESİNDE YANGIN; USTA ELİNDEN YARALANDI

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