Maltepe'de önüne otomobil çıkan ambulans bariyeri aşıp yoldan çıktı - Haberler
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Maltepe'de önüne otomobil çıkan ambulans bariyeri aşıp yoldan çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Maltepe E-5 karayolunda seyir halinde olan hasta nakil ambulansının sürücüsü, önüne bir otomobilin çıkmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti.

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Maltepe E-5 karayolunda seyir halinde olan hasta nakil ambulansının sürücüsü, önüne bir otomobilin çıkmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan ambulans bariyerleri aşıp yolun kenarındaki otluk alana çıktı.

Kaza, E-5 karayolu Maltepe Gülsuyu mevkiinde saat 17.45 sıralarında meydana geldi. Bir adrese hasta almaya giden 34 BRA 51 plakalı Mercedes markalı hasta nakil ambulansının şoförü, önüne başka bir otomobilin çıkmasıyla bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan ambulans bariyerleri aşarak yol kenarındaki otluk alana çıktı. Ambulansta bulunan sağlık çalışanları kazada yaralanmazken, ambulansta o esnada hasta bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle olay yerine gelen trafik polisleri çevrede güvenli trafik akışı sağlamak için çalışma yürüttü.

(Cem Güney Kılıç - Enes Şamil Gönenç - Elyesa Karatepe - Mustafa Ayabakan/İHA)

Maltepe'de önüne otomobil çıkan ambulans bariyeri aşıp yoldan çıktı

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