Son dakika haberleri: MALTEPE'DE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ CEZA YAZAN POLİSLE TARTIŞTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: MALTEPE'DE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ CEZA YAZAN POLİSLE TARTIŞTI

Son dakika haberleri: MALTEPE'DE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ CEZA YAZAN POLİSLE TARTIŞTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre MALTEPE'deki denetimlerde muayene süresi biten motosiklet sürücüsü Levent Çokyiğit'e 314 lira trafik cezası uygulandı.

MALTEPE'deki denetimlerde muayene süresi biten motosiklet sürücüsü Levent Çokyiğit'e 314 lira trafik cezası uygulandı. Ceza uygulanması üzerine polisle tartışarak tepki gösteren Çokyiğit, ceza makbuzunu alarak denetim noktasından ayrıldı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul genelinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerden biri de Maltepe Bağdat Caddesi'nde yapıldı. Denetimler sırasında kurallara uymayan, kask takmayan, muayenesi biten ve çeşitli eksikleri olan motosiklet sürücülerine ceza uygulandı.

SÜRÜCÜYE 314 LİRA CEZA UYGULANDI 

Denetimler sırasında muayene süresi biten sürücüye  314 lira trafik cezası uygulandı. Bunun üzerine motosiklet sürücüsü Levent Çokyiğit, "Ceza mı yazacaksın, muayenem yok diye. Öyle bir şey olamaz. Muayene yok diye 300 lira mı gidiyor, öyle bir şey var mı?" diyerek polisle tartıştı. Polis memuru da cezaya itiraz eden sürücüye, "Onu ben belirlemiyorum. Ben kanunun uygulayıcısıyım. Ben kanunu uygularım, kanun bu şekilde belirlenmiş" şeklinde cevap verdi.

"BEN ÇALIŞMIYORUM, NASIL ÖDEYECEĞİM"İtirazlarını sürdüren sürücü Çokyiğit, "Bırakın abi ne kanunu. Nasıl ödeyeceğim abi şimdi, gözünü seveyim. İnşallah sizin de başınıza gelir. Trafikte inşallah başınıza gelir yani. Hiç affetmiyorsunuz insanları" şeklinde ifadeler kullandı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan  Çokyiğit, "Benim muayenem iki gün olmuş biteli hemen cezayı yapıştırıyorlar. Böyle bir şey olamaz. Ben çalışmıyorum, nasıl ödeyeceğim. Farkında değilim, param yok diye ödeyemedim" dedi. Sürücü Çokyiğit, ceza makbuzunu alıp denetim noktasından motosikletiyle ayrılırken de "Ama inşallah başınıza gelir" ifadelerini tekrarladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün motosikletlere yönelik uygulamasının süreceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İstanbul'da termometre ibreyi zorladı! Eyüpsultan'da hava sıcaklığı 39 derece ölçüldü
İstanbul'da termometre ibreyi zorladı! Eyüpsultan'da hava sıcaklığı 39 derece ölçüldü
İSTANBUL-SARIYER'DE YARIŞTIĞI İDDİA EDİLEN İKİ OTOMOBİLİN NEDEN OLDUĞU KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI
İSTANBUL-SARIYER'DE YARIŞTIĞI İDDİA EDİLEN İKİ OTOMOBİLİN NEDEN OLDUĞU KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Bülent Turan Haydar Aliyev Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Diana Spencer Prens William İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Hakan Reçber Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: MALTEPE'DE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ CEZA YAZAN POLİSLE TARTIŞTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 11:23:56. #1.14#

title