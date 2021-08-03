Son dakika haberleri: MALTEPE'DE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ CEZA YAZAN POLİSLE TARTIŞTI

Son dakika haberlerine göre MALTEPE'deki denetimlerde muayene süresi biten motosiklet sürücüsü Levent Çokyiğit'e 314 lira trafik cezası uygulandı.

MALTEPE'deki denetimlerde muayene süresi biten motosiklet sürücüsü Levent Çokyiğit'e 314 lira trafik cezası uygulandı. Ceza uygulanması üzerine polisle tartışarak tepki gösteren Çokyiğit, ceza makbuzunu alarak denetim noktasından ayrıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul genelinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerden biri de Maltepe Bağdat Caddesi'nde yapıldı. Denetimler sırasında kurallara uymayan, kask takmayan, muayenesi biten ve çeşitli eksikleri olan motosiklet sürücülerine ceza uygulandı.

SÜRÜCÜYE 314 LİRA CEZA UYGULANDI

Denetimler sırasında muayene süresi biten sürücüye 314 lira trafik cezası uygulandı. Bunun üzerine motosiklet sürücüsü Levent Çokyiğit, "Ceza mı yazacaksın, muayenem yok diye. Öyle bir şey olamaz. Muayene yok diye 300 lira mı gidiyor, öyle bir şey var mı?" diyerek polisle tartıştı. Polis memuru da cezaya itiraz eden sürücüye, "Onu ben belirlemiyorum. Ben kanunun uygulayıcısıyım. Ben kanunu uygularım, kanun bu şekilde belirlenmiş" şeklinde cevap verdi.

"BEN ÇALIŞMIYORUM, NASIL ÖDEYECEĞİM"İtirazlarını sürdüren sürücü Çokyiğit, "Bırakın abi ne kanunu. Nasıl ödeyeceğim abi şimdi, gözünü seveyim. İnşallah sizin de başınıza gelir. Trafikte inşallah başınıza gelir yani. Hiç affetmiyorsunuz insanları" şeklinde ifadeler kullandı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çokyiğit, "Benim muayenem iki gün olmuş biteli hemen cezayı yapıştırıyorlar. Böyle bir şey olamaz. Ben çalışmıyorum, nasıl ödeyeceğim. Farkında değilim, param yok diye ödeyemedim" dedi. Sürücü Çokyiğit, ceza makbuzunu alıp denetim noktasından motosikletiyle ayrılırken de "Ama inşallah başınıza gelir" ifadelerini tekrarladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün motosikletlere yönelik uygulamasının süreceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı