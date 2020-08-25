Son dakika haberleri: MALTEPE' DE "MAKAS" KAZASI: 1 YARALI
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Son dakika haberleri: MALTEPE' DE "MAKAS" KAZASI: 1 YARALI

Bir son dakika haberine göre MALTEPE' DE "MAKAS" KAZASI: 1 YARALI D-100 Karayolu Maltepe Gülsuyu mevkiinde iddiaya göre otomobiliyle makas atan bir sürücü başka bir otomobile çarptı.

Son dakika haberleri: MALTEPE' DE
25.08.2020 04:24 | Son Güncelleme: 25.08.2020 04:24

MALTEPE' DE "MAKAS" KAZASI: 1 YARALI

D-100 Karayolu Maltepe Gülsuyu mevkiinde iddiaya göre otomobiliyle makas atan bir sürücü başka bir otomobile çarptı. Kazada bir kişi yaralandı. Makas atan otomobildeki 2 kişi olay yerinden kaçtı.
Kaza saat 01.30 sıralarında D-100 Karayolu Maltepe Gülsuyu mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 BJZ 879 plakalı otomobilin sürücüsü makas atarak illerken sağ tarafta ilerleyen 06 BSN 659 plakalı lüks otomobile çarptı. Çarpan aracın içindekiler olay yerinden yaya olarak kaçarken lüks otomobilin sürücüsü yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Kadıköy istikameti bir süre trafiğe kapandı. Araçların çekicilerle kaldırılmasından sonra trafik normale döndü. Polis ekipleri kazaya karışan araç sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

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