Son dakika haberleri! Maltepe'de kumar oynayanlar yine polise yakalandı
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Son dakika haberleri! Maltepe'de kumar oynayanlar yine polise yakalandı

16.01.2021 12:07 | Son Güncelleme: 16.01.2021 12:15
Son dakika haberleri! Maltepe'de kumar oynayanlar yine polise yakalandı

Son dakika haber... Gamze ŞİMŞEK/ MALTEPE'de iki ayrı adrese yapılan baskınlarda kumar oynadığı tespit edilen 33 kişiye toplam 145 bin 200 lira ceza kesildi.

Gamze ŞİMŞEK/ MALTEPE'de iki ayrı adrese yapılan baskınlarda kumar oynadığı tespit edilen 33 kişiye toplam 145 bin 200 lira ceza kesildi. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs denetimleri kapsamında geçtiğimiz günlerde ihbar üzerine 2 farklı adrese baskın düzenledi. Polis ekipleri, daha önce kumar oynandığı için ceza kesilen Feyzullah Mahallesi'nde bulunan kafe restorana geldi. Mührün bozulduğu ve içeriden sesler geldiğini gören ekipler içeri girdi. Polis içeride 14 kişinin bulunduğunu tespit etti. Yapılan aramalarda daha önce buzdolabında saklanan çok sayıda oyun fişinin bu kez lavabo altlarındaki dolaplara saklanmış olduğunu belirlendi. 14 kişiye İl Hıfzısıhha Kanunu gereğince kişi başı 3 bin 150 lira ve kumar oynayan her bir kişiye 1250 lira para cezası uygulandı. 

Polis ekiplerinin Küçükyalı'da bulunan bir işyerine yaptığı denetimde ise kapının işyeri sahibi tarafından açılması üzerine içeride 19 kişinin bulunduğu görüldü. Oyun fişleri dolapların içine gizlenmiş halde bulunurken, yapılan üst aramalarında kumar oynanmasından kazanç olarak elde edildiği düşünülen 56 bin 810 lira ve 5 bin 500 dolar tespit edildi. 19 kişiye İl Hıfzısıhha Kanunu gereğince ve Kumar oynamaktan toplam 82 bin 500 lira ceza kesildi. Yapılan 2 baskında 33 kişiye toplam 145 bin 200 lira cezai işlem uygulandı. 


Son dakika haberleri! Maltepe'de kumar oynayanlar yine polise yakalandı
Son dakika haberleri! Maltepe'de kumar oynayanlar yine polise yakalandı
Son dakika haberleri! Maltepe'de kumar oynayanlar yine polise yakalandı
Son dakika haberleri! Maltepe'de kumar oynayanlar yine polise yakalandı
Son dakika haberleri! Maltepe'de kumar oynayanlar yine polise yakalandı
Son dakika haberleri! Maltepe'de kumar oynayanlar yine polise yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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