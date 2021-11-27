Maltepe'de kediyi öldürdüğünü iddia ettiği temizlikçiyle kavga etti

Olay, geçtiğimiz cumartesi öğle saatlerinde Feyzullah Mahallesi'nde bulunan binada meydana geldi. Sokak hayvanlarını besleyen İnci Gerez'in iddiasına göre, baktığı 'Kıpır' isimli kedi, son olarak binanın bahçesinde kayboldu. Bir süre kediyi bulmak için çevrede arama yapan Gerez, kediyi bulamayınca binanın güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İnci Gerez, binanın temizlik çalışanı olan Sevinç M.'nin kediyi öldürüp bir poşete koyarak dışarı attığının görüntülere yansıdığını ileri sürdü. Bunun üzerine Gerez, yanına gittiği temizlik çalışanı Sevinç M. ile tartıştı. Tartışmanın ardından ikili arasında arbede yaşandı. Yaşanan olay sonrası Gerez, temizlik işçisinden şikayetçi oldu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

"PLANLI BİR ŞEKİLDE KEDİYİ BOĞUP ÖLDÜRDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUM"

KEDİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLEN ANLAR KAMERADA

Sevinç E.'nin koltuk arkasındaki kediyi kucaklayıp, bir odaya girdikten sonra poşetle dışarı çıktığı binanın güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Bir başka görüntüde ise, İnci Gerez ile Sevinç M.'nin arasında tartışma sonrası arbede yaşandığı görülüyor.