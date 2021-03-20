Maltepe'de kahvehanede oyun oynayanlara baskın

MALTEPE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bir kahvehaneye yapılan baskında oyun oynayan 26 kişiye toplam 89 bin 960 lira cezai işlem uygulandı.

MALTEPE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bir kahvehaneye yapılan baskında oyun oynayan 26 kişiye toplam 89 bin 960 lira cezai işlem uygulandı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı denetimlerde Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan bir kahvehaneye baskın düzenlendi. Ekipler yasak olduğu halde içeride oyun oynayan kişilere cezai işlem uyguladı. 26 kişiye, 3 bin 460 liradan toplam 89 bin 960 lira para cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı