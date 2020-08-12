Son dakika haberleri... Maltepe'de hırsızlığa müdahale eden bekçilere ateş açtılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Maltepe'de hırsızlığa müdahale eden bekçilere ateş açtılar

Son dakika haberine göre MALTEPE'de hırsızlık amacıyla markete girmeye çalışan 4 kişiye müdahale eden gece bekçileri, 1 kişiyi gözaltına alırken 3 kişi ise kaçtı.

Son dakika haberleri... Maltepe'de hırsızlığa müdahale eden bekçilere ateş açtılar
12.08.2020 07:33 | Son Güncelleme: 12.08.2020 07:37

MALTEPE'de hırsızlık amacıyla markete girmeye çalışan 4 kişiye müdahale eden gece bekçileri, 1 kişiyi gözaltına alırken 3 kişi ise kaçtı. Kaçan 3 kişi olay yerine geri dönerek arkadaşlarını yakalayan bekçilere ateş açtı. Güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Olay saat 05.00 sıralarında Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 kişi cadde üzerinde bulunan bir markete hırsızlık amacı ile girmeye çalıştı. Bölgede görev yapan gece bekçileri, markete girmeye çalışanları görünce müdahale etti. Müdahalede 1 kişi gece bekçileri tarafından gözaltına alınırken 3 kişi otomobille olay yerinden kaçtı. Kısa bir süre sonra otomobille olay yerine dönen 3 kişi, arkadaşlarını kurtarmak amacıyla gece bekçilerine ateş açtı. Gece bekçileri de saldırganlara karşı ateş açtı. Yaşanan kısa süreli çatışmanın ardından saldırganlar olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yakalanan şüpheli emniyete götürülürken yaşanan çatışma sırasında çevredeki dükkanların camları ve cadde üzerinde park halindeki arabalarda hasar oluştu. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede bir süre delil araştırması yaptı. 

OLAY ANINI ANLATTI

Olayın yaşandığı cadde üzerinde esnaflık yapan Oğuzhan Uluocak; "Ben dükkanımı açmaya gelirken saat 05.10 sıralarında bir araba buradan hızla geçti. Bekçiler arkadaşı fırına soktular. Sonra bir kere daha araba geldi. Bir iki el ateş ettiler sonra gittiler. Sonra tekrar geldiler bu sefer durdular, içinden bir çocuk indi, rastgele ateş etmeye başladıö şeklinde konuştu.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA 

Yaşanan olaylar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, markete girmeye çalışan hırsızlar, bekçilerin geldiğini görünce kaçıyor. Bekçilerin 1 kişiyi yakalamasının ardından, kaçtıkları otomobille geri dönen şüpheliler, bekçilere ateş açıyor. Sonrasında ise saldırganlar olay yerinden kaçıyor.Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

 


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz Dünya
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için...
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi Magazin
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü Güncel
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler Güncel
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı Dünya
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada 3. Sayfa
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada
ABD hükümeti 100 milyon dozluk potansiyel Kovid-19 aşısı için 1,5 milyar dolarlık anlaşma imzaladı
ABD hükümeti 100 milyon dozluk potansiyel Kovid-19 aşısı için 1,5 milyar dolarlık anlaşma imzaladı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Koronavirüs vakalarının arttığı Kütahya'da düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı
Koronavirüs vakalarının arttığı Kütahya'da düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı
Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi
Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
Esed rejiminin İdlib'de sızma girişimi püskürtüldü
Esed rejiminin İdlib'de sızma girişimi püskürtüldü
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü
Meral Akşener'den erken seçim tahmini: 2021'in Haziran ayında olabilir
Meral Akşener'den erken seçim tahmini: 2021'in Haziran ayında olabilir
Son Dakika: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Kritik toplantı bugün
Son Dakika: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Kritik toplantı bugün
Galatasaray Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'yi KAP'a bildirecek
Galatasaray Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'yi KAP'a bildirecek
Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi
Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü
Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu
Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı
Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi
Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mahir Ünal Ziya Selçuk Meral Akşener Abdurrahman Dilipak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Hülya Avşar Ufuk Bayraktar İzzet Yıldızhan
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Euro Rusya Milli Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Maltepe'de hırsızlığa müdahale eden bekçilere ateş açtılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 07:42:18. #1.14#
title