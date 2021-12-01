Son dakika haberleri: Maltepe'de beton mikserinin altında kalan kadın hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberleri: Maltepe'de beton mikserinin altında kalan kadın hayatını kaybetti

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Maltepe'de beton mikserinin altında kalan kadın hayatını kaybetti

Son dakika haber... Maltepe'de beton mikserinin altında kalan 79 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - Maltepe'de beton mikserinin altında kalan 79 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Samet İ. idaresindeki 34 LB 4659 plakalı beton mikseri, Bağdat Caddesi'nde Kartal istikametine seyir halindeyken yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek isteyen Yurdanur G.'ye çarptı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın altında kalan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, sürücü Samet İ.'yi gözaltına aldı.

Kaza nedeniyle Kartal istikametinde oluşan trafik yoğunluğu aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri

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