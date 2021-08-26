Son dakika haberleri: MALTEPE'DE BEBEĞİNİ REHİN ALAN BABA EVİ ATEŞE VERDİ 3
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: MALTEPE'DE BEBEĞİNİ REHİN ALAN BABA EVİ ATEŞE VERDİ 3

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... MALTEPE'DE BEBEĞİNİ REHİN ALAN BABA EVİ ATEŞE VERDİ 3 (bebeği kurtarma anıyla)Mustafa ESEN İSTANBUL DHA - MALTEPE'de 5 aylık bebeğini rehin alan baba evi ateşe verdi.

MALTEPE'DE BEBEĞİNİ REHİN ALAN BABA EVİ ATEŞE VERDİ 3 (bebeği kurtarma anıyla)

Mustafa ESEN İSTANBUL DHA - MALTEPE'de 5 aylık bebeğini rehin alan baba evi ateşe verdi.

Gülsuyu Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi'nde bir kişinin evini yaktığı ve bebeğini rehin aldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. İtfaiye ekipleri dışarıdan müdahale ettiği yangını kontrol altına alarak söndürdü. Şüpheli Baki Ü., polisin çabası sonucu ikna oldu. Bebeği polis ekipleri teslim alırken Baki Ü. elindeki bıçakla kendisine zarar verdi. Yaralı Baki Ü.'nün, karısıyla boşama aşamasında olduğu ve olaydan önce tartıştığı belirtildi. İkna çalışması sırasında bir polis memuru da cam kırıkları nedeniyle hafif yaralandı.

Son dakika haberleri: MALTEPE'DE BEBEĞİNİ REHİN ALAN BABA EVİ ATEŞE VERDİ 3

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Taksim'de kısa mesafe almayan ve müşteri seçen taksicilere ceza kesildi
Taksim'de kısa mesafe almayan ve müşteri seçen taksicilere ceza kesildi
Hırsızlık şüphelisi, yüzünü kucağındaki çocuğuna kapattırmaya çalıştı (2)
Hırsızlık şüphelisi, yüzünü kucağındaki çocuğuna kapattırmaya çalıştı (2)
(Zanlının binadan ayrılma görüntüsü)  KARTAL'DA ANNESİ VE KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ; CİNAYETLERİ İTİRAF ETTİ
(Zanlının binadan ayrılma görüntüsü)  KARTAL'DA ANNESİ VE KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ; CİNAYETLERİ İTİRAF ETTİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mehmet Nuri Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Düm Tek Tek Mesut Akusta Seren Serengil Mahsun Kırmızıgül
Spor Gervinho Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri: MALTEPE'DE BEBEĞİNİ REHİN ALAN BABA EVİ ATEŞE VERDİ 3 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 01:26:37. #1.15#

title