Son dakika haberleri | Malkara'da trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika gündem haberine göre Malkara'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
18.08.2020 18:59 | Son Güncelleme: 18.08.2020 20:19
Malkara'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Rıza Önal idaresindeki 60 ABG 024 plakalı motosiklet pat pat diye bilinen tarım aracı ile Hacıevhat Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada yaralanan Önal, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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Kaynak: AA