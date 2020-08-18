Son dakika haberleri | Malkara'da trafik kazası: 1 yaralı Son dakika gündem haberine göre Malkara'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malkara'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Rıza Önal idaresindeki 60 ABG 024 plakalı motosiklet pat pat diye bilinen tarım aracı ile Hacıevhat Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada yaralanan Önal, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA