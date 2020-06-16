Son dakika haberleri... Malkara'da Kızılay'a 87 ünite kan bağışlandı Gelen son dakika haberlerine göre Malkara ilçesinde düzenlenen kampanyada, Türk Kızılay'a 87 ünite kan ve kök hücre bağışında bulunuldu.

Malkara ilçesinde düzenlenen kampanyada, Türk Kızılay'a 87 ünite kan ve kök hücre bağışında bulunuldu.

Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk heykeli önünde düzenlenen kampanyaya vatandaşlar ilgi gösterdi.

Dr. Tuğçe Gülseven, burada yaptığı açıklamada, erkeklerin 3 ayda, kadınların ise 4 ayda bir bağışta bulunabileceğini belirterek, "Her sağlıklı birey kan verebilir. Vücudun yenilenmeye, hastalarımızın da kana ihtiyacı var. Kan ve kök hücre bağışı yapan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA