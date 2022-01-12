Son dakika haberleri! Malkara'da inşaat işçisi evinde ölü bulundu - Haberler
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Son dakika haberleri! Malkara'da inşaat işçisi evinde ölü bulundu

Son dakika haberleri! Malkara'da inşaat işçisi evinde ölü bulundu
AA / Ömür Çolak - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Malkara ilçesinde inşaat işçisi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Malkara ilçesinde inşaat işçisi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Gazibey Mahallesi Yavuz Sokak'ta ikamet eden 60 yaşındaki inşaat işçisi Mehmet Zeki Çağlayan'dan iki gündür haber alamayan iş arkadaşları, durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gerekli izinlerin alınmasının ardından eve giren ekipler, hareketsiz yatan Çağlayan'ın öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri evde inceleme yaptı.

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AA / Ömür Çolak - Son Dakika Haberleri

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