Son dakika haberleri | Mali'de geçiş hükümeti konusunda hala uzlaşı sağlanamadı
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Son dakika haberleri | Mali'de geçiş hükümeti konusunda hala uzlaşı sağlanamadı

Son dakika habere göre Mali'de Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyi (CNSP) Sözcüsü, Batı Afrikalı Devletler Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) heyeti ile CNSP arasında geçiş hükümeti konusunda uzlaşma sağlanamadığını açıkladı.

Son dakika haberleri | Mali'de geçiş hükümeti konusunda hala uzlaşı sağlanamadı
24.08.2020 22:43 | Son Güncelleme: 24.08.2020 22:46

Mali'de Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyi (CNSP) Sözcüsü, Batı Afrikalı Devletler Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) heyeti ile CNSP arasında geçiş hükümeti konusunda uzlaşma sağlanamadığını açıkladı.

Batı Afrika ülkelerinden Mali'de 18 Ağustos tarihinde başkent Bamako'ya 15 kilometre mesafedeki Kati garnizonunda silah sesleri duyulmuş, daha sonra ülkenin Devlet Başkanı İbrahim Boubacar Keita askerler tarafından alıkonulmuştu. Kati garnizonuna götürülen Keita, devlet televizyonundan kısa bir konuşma yaparak istifasını açıklamıştı. Batı Afrikalı Devletler Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), darbe sonrası 22 Ağustos'ta Mali'ye bir heyet göndermişti. Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyi (CNSP) ile ECOWAS heyeti arasında 3 gün süren görüşmeler bugün sona erdi.

CNSP Sözcüsü, yaptığı açıklamada ECOWAS heyeti ile CNSP arasında geçiş hükümeti konusunda uzlaşma sağlanamadığını aktardı. ECOWAS diplomatları ise yaptıkları açıklamada, görüşmelerde devrik lider Keita'yı iktidara getirmek yerine Mali'yi kimin ve ne kadar süre yöneteceğine odaklandıklarını ifade etti.

Albay Ismael Wague, heyetin bu hafta Mali'de yapılacak zirve öncesinde bölge devlet başkanlarına rapor vereceğini dile getirirken, geçici yönetimle ilgili nihai kararın yerel olarak verileceğini vurguladı. Albay Wague, toplantıda henüz hiçbir şeye karar verilmediğini, görüşmelerde herkesin kendi bakış açısını ortaya koyduğunu dile getirdi. Wague, heyetin yaptırımların kaldırılması veya en azından hafifletilmesi için devlet başkanları ile görüşeceğini ifade ederek, "Yaptırımlar ne biz ne de halk için iyi değil" ifadelerini kullandı. Askerlerin kendisine verdiği desteğin altını çizen Wague, "Geçiş yapısının son kararını burada biz Malililer vereceğiz" dedi.

ECOWAS heyetine liderlik eden eski Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan ise yaptığı açıklamada, Keita'ya erişim talep ettiklerini ve kendilerine erişim verildiğini duyurdu. Jonathan, "Başkan Keita bize istifa ettiğini ve buna zorlanmadığını söyledi. Siyasete dönmek istemediğini ve ülkenin sivil yönetime hızlıca dönmesini istediğini aktardı" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde geçiş sürecinin 3 yıl olacağı ve bir asker tarafından komuta edileceği üzerinde anlaşmaya varıldığı iddia edilmişti. Albay Wague ise bu iddiayı yalanlamıştı. - BAMAKO

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Kaynak: İHA

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