Mali'de Fransa'ya ait savaş uçağı düştü
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Mali'de Fransa'ya ait savaş uçağı düştü

Mali'de Fransa'ya ait savaş uçağı düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fransa ordusundan Albay Pascal Lanni, Mali'nin kuzeyinde Fransa Hava Kuvvetlerine ait Mirage 2000 tipi savaş uçağının teknik arıza nedeni ile düştüğünü aktardı.

Fransa ordusundan Albay Pascal Lanni, Mali'nin kuzeyinde Fransa Hava Kuvvetlerine ait Mirage 2000 tipi savaş uçağının teknik arıza nedeni ile düştüğünü aktardı.

Mali'de Fransa'ya ait savaş uçağının düştüğü bildirildi. Fransa ordusundan Albal Pascal Lanni yaptığı açıklamada, Mali'nin kuzeyinde yer alan Hombori bölgesinde Mirage 2000 tipi savaş uçağının teknik arıza nedeni ile düştüğünü bildirdi. Lanni, uçakta bulunan 2 pilotun kazadan sağ kurtulduğunu belirtti.

Öte yandan Fransa merkezli Dassault Aviation tarafından üretilen savaş uçağı, en son 2019'da düşmüştü, Hindistan Hava Kuvvetlerine ait olan uçakta 2 pilot hayatını kaybetmişti. Mirage 2000'ler, Fransa'nın yanı sıra Tayvan, Yunanistan, Mısır, Katar ve Peru tarafından da kullanılıyor.

(İHA)

Mali'de Fransa'ya ait savaş uçağı düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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