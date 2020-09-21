Son dakika haberleri! Mali'de eski Savunma Bakanı Ba N'Daou devlet başkanlığı görevine getirildi
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Son dakika haberleri! Mali'de eski Savunma Bakanı Ba N'Daou devlet başkanlığı görevine getirildi

Son dakika habere göre Mali'deki askeri darbenin ardından geçiş sürecinde devlet başkanlığı görevine eski Savunma Bakanı ve emekli Albay Ba N'Daou getirildi.

Son dakika haberleri! Mali'de eski Savunma Bakanı Ba N'Daou devlet başkanlığı görevine getirildi
21.09.2020 19:37 | Son Güncelleme: 21.09.2020 19:41

Mali'deki askeri darbenin ardından geçiş sürecinde devlet başkanlığı görevine eski Savunma Bakanı ve emekli Albay Ba N'Daou getirildi.

Mali'de 18 Ağustos tarihinde başkent Bamako'ya 15 kilometre mesafedeki Kati garnizonunda silah sesleri duyulmuştu. Olay ardından ülkenin Devlet Başkanı İbrahim Boubacar Keita askerler tarafından alıkonulmuş, ardından istifa etmişti. Darbenin ardından yönetime el koyan Halkın Kurtuluşu Ulusal Komitesi (CNSP) askeri cuntası ile Batı Afrikalı Devletler Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) heyeti arasında görüşmeler başlamıştı. ECOWAS, CNSP'nin iktidarı sivillere iade etmesi için yoğun baskı yaparken, 18 aylık bir geçiş dönemini denetleyecek olan geçici devlet başkanının sivil olması konusunda ısrar etmişti.

CNSP tarafından bugün yapılan açıklamada, Mali'deki geçiş sürecinde devlet başkanlığı görevine eski Savunma Bakanı ve emekli Albay Ba N'Daou getirildiği duyuruldu. CNSP, başkan yardımcılığı görevini de CNSP lideri Assimi Goita'nın üstleneceğini açıkladı. N'Daou ve Goita, cunta tarafından 18 aylık geçiş sürecinin denetlemek üzere seçilen 17 seçmen grubu tarafından atandı. Goita, devlet televizyonunda kısa bir açıklama yaparak, Cuma günü yemin edeceklerini duyurdu.

ECOWAS'ın yeni atamalar konusunda henüz açıklama yapmazken, geçen hafta istenilen koşullar yerine getirilmediği takdirde ekonomik yaptırımları artırma ve ambargo uygulama tehdidinde bulunmuştu. - BAMAKO

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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