Son dakika haberleri! Mali'de Devlet Başkanı, Başbakan ve Savunma Bakanı tutuklu

Son dakika politika haberine göre Birleşmiş Milletler'in Mali'deki Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), dün tutuklanan Mali geçiş hükümetinin Devlet Başkanı Bah Ndaw, Başbakanı Moctar Ouane ve Savunma Bakanı Souleymane Doucoure'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler'in Mali'deki Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), dün tutuklanan Mali geçiş hükümetinin Devlet Başkanı Bah Ndaw, Başbakanı Moctar Ouane ve Savunma Bakanı Souleymane Doucoure'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Mali ordusu tarafından dün, 18 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirdiği darbenin ardından kurulan Mali geçiş hükümetinin Devlet Başkanı Bah Ndaw, Başbakanı Moctar Ouane ve Savunma Bakanı Souleymane Doucoure tutuklanmıştı. Ndaw, Ouane ve Doucoure başkent Bamako'nun dışındaki Kati'de bulunan bir askeri üsse götürülmüştü. Birleşmiş Milletler'in Mali'deki Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) tarafından yapılan açıklamada, "Olayları yakından takip ediyoruz. Mali geçiş hükümetinin Devlet Başkanı Bah Ndaw, Başbakanı Moctar Ouane'nin acil ve koşulsuz serbest bırakılmasını talep ediyoruz" denildi.

Açıklamada, "Tutuklananların refahını sağlamalılar. Yerel Geçiş İzleme Komitesi çerçevesinde Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu( ECOWAS ) ve Afrika Birliği (AU) ile ve diğer uluslararası kuruluşlarla yakın temas halindeyiz. Sivil hükümet geçişine desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - BAMAKO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı