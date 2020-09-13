Son dakika haberleri! Mali'de cuntanın geçiş süreci kararına muhalefet platformundan ret Son dakika haberi... Mali'de dün askeri cuntanın, sivil yönetime geçişin 18 ay süreceği ve Cumhurbaşkanının asker de olabileceğine ilişkin kararına muhalefet platformu M5 RFP'den tepki geldi.

Mali'de dün askeri cuntanın, sivil yönetime geçişin 18 ay süreceği ve Cumhurbaşkanının asker de olabileceğine ilişkin kararına muhalefet platformu M5 RFP'den tepki geldi.

M5 RFP, yayımladığı yazılı açıklamayla, askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyinin (CNSP) toplumun çeşitli unsurlarıyla 3 günlük görüşmesinin ardından imzaladığı geçiş sürecine ilişkin şartı kabul etmediğini duyurdu.

Açıklamada, M5 RFP'nin, Mali halkının görüşlerini yansıtmayan bu "belgeden" desteğini çektiği vurgulanırken, 3 günlük görüşmelerde, çoğunluğun sivil bir Cumhurbaşkanı istediğini aktardığı belirtildi.

Şartta, görüşmelerde konuşulmayan başka hususlarında yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, askerin bu süreci kendi çıkarına kullanarak iktidara gelme amacı güttüğü kaydedildi.

CNSP, başkent Bamako'da 3 gündür yürüttüğü görüşmeler sonucu geçiş sürecine ilişkin kararını CNSP lideri Assimi Goita imzalı bir şartla açıklamıştı.

Şarta göre, geçiş süreci 18 ay olacak ve seçimler bu sürenin sonunda düzenlenecek.

Geçiş sürecinin cumhurbaşkanı asker ya da sivil olabilecek.

ECOWAS 1 yıllık geçiş süreci istemişti

Batı Afrikalı Devletler Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), 7 Eylül'de Nijer'de yaptığı olağan zirvesinde, geçiş sürecinin en fazla 1 yıl olması gerektiğini ve sivil bir cumhurbaşkanı ve başbakanla yönetilmesi gerektiğini duyurmuştu.

Cuntaya yol haritası belirlemesi için 15 Eylül'e kadar süre veren ECOWAS, 14 üye ülkenin hava ve kara sınırlarını Mali'ye kapatması ve bu ülkeyle ekonomik ve ticari ilişkilerini durdurmasını içeren yaptırımların da ancak bu şartlarla kademeli kaldırılacağını belirtmişti.

Askeri darbe

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda 18 Ağustos Salı ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanala çıkan darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA