Son dakika haberleri! Mali'de askeri konvoya saldırı: 40 asker kayıp
Son dakika habere göre Mali Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri konvoya terör saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.
15.06.2020 16:05 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:40
Mali Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri konvoya terör saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi. Yaklaşık 40 askerin kayıp olduğu duyuruldu.
Mali'nin başkenti Bamako'nun kuzeyinde Moritanya sınırına yakın bölgede Mali ordusu konvoyuna terör saldırısı düzenlendi. Mali medyası, 40 askerin kayıp olduğunu duyurdu. Mali Hava Kuvvetleri'nin kayıp askerleri aradığı aktarıldı.
Kaynak: DHA