Son dakika haberleri! Mali'de askeri darbeye karışan isimlere af çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Mali'de askeri darbeye karışan isimlere af çıktı

AA / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Mali'de askeri darbeye karışan isimlere af çıktı

Son dakika haberler: Mali'de darbenin ardından kurulan Ulusal Geçiş Konseyi, ağustos 2020 ve mayıs 2021'deki darbelere karışan isimlerin affedilmesine ilişkin 2 kanun teklifini kabul etti.

Mali'de darbenin ardından kurulan Ulusal Geçiş Konseyi, ağustos 2020 ve mayıs 2021'deki darbelere karışan isimlerin affedilmesine ilişkin 2 kanun teklifini kabul etti.

Yerel basında çıkan haberler e göre, meclis görevini yürüten Ulusal Geçiş Konseyi, 18 Ağustos 2020 ve 24 Mayıs 2021'deki darbeye karışan isimlerin affedilmesini öngören 2 kanun teklifini oyladı.

Her 2 teklif de 2'ye karşı 99 evetle kabul edildi.

Mali'de 1992 anayasasına göre seçim dışı yollarla iktidarın ele geçirilmesi "tarifi imkansız" bir suç kabul ediliyordu.

Ülkede 9 ayda ikinci darbe

Ağustos 2020'deki darbenin de arkasındaki isim olan Albay Assimi Goita, 24 Mayıs'taki kabine değişikliğinin usullere uygun olmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Bah N'daw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınması emrini vermişti.

Ndaw ve Ouane, 27 Mayıs'a kadar bir önceki darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın da tutulduğu Kati kışlasında alıkonulmuş, akabinde ev hapsinde tutulmaya başlanmıştı.

Goita ise 7 Haziran'da düzenlenen resmi törenle yemin ederek Cumhurbaşkanlığı görevine resmen başlamış, başbakanlık görevine de Choguel Maiga'yı getirmişti.

AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (3)

 İran, Şanghay İşbirliği Örgütüne tam üye olarak kabul edildi

İran, Şanghay İşbirliği Örgütüne tam üye olarak kabul edildi

 Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (2)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Üner Beren Saat
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Cristiano Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Cengiz Ergün Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri! Mali'de askeri darbeye karışan isimlere af çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 18:12:56. #1.12#