Son dakika haberleri | Mali'de askeri darbe devlet başkanının istifasıyla sonuçlandı
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Son dakika haberleri | Mali'de askeri darbe devlet başkanının istifasıyla sonuçlandı

Bir son dakika haberine göre Batı Afrika ülkesi Mali'de yapılan darbenin ardından Devlet Başkanı İbrahim Boubacar Keita görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Son dakika haberleri | Mali'de askeri darbe devlet başkanının istifasıyla sonuçlandı
19.08.2020 13:57 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:01

Batı Afrika ülkesi Mali'de yapılan darbenin ardından Devlet Başkanı İbrahim Boubacar Keita görevinden istifa ettiğini duyurdu. Mali ordusu halka demokratik seçimlerin yapılması sözü verdi.

Mali'de, dün akşam saatlerinde başkent Bamako'ya 15 kilometre mesafedeki Kati garnizonunda silah sesleri duyulduğu açıklanmış daha sonra ülkenin Devlet Başkanı İbrahim Boubacar Keita'nın askerler tarafından alıkonulduğu belirtilmişti. Kati garnizonuna götürülen Keita, devlet televizyonundan kısa bir konuşma yaparak istifasını açıkladı. Keita, "İktidarda kalmak adına kan dökülmesini istemiyorum. Görevimden istifa etmeye karar verdim" dedi.

Kendilerini Albay Ismael Wague liderliğindeki Halkın Kurtuluşu için Ulusal Komite olarak tanımlayan askerler, yeni bir seçim organize edeceklerini duyurdu. Sınırların kapatıldığını, 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağının uygulanacağını belirten Wague, "Sizlerle bir olarak bu ülkeyi yeniden eski büyüklüğüne döndürebiliriz" diye konuştu.

Keita'nın istifası Bamako'daki muhalifler tarafından kutlamalarla karşılanırken darbe, uluslararası toplum tarafından kınandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) bugün öğleden sonra Mali'deki durumu görüşmek üzere kapalı oturum yapacaklarını duyurdu.

Mali'de 2018'de yapılan demokratik seçimlerle tekrar devlet başkanı olan Keita'nın 3 yıl daha görev süresi bulunuyordu. Ancak yolsuzluk, ekonominin kötüye gitmesi ve milletvekili seçimleriyle ilgili yaşanan gerginliklerin ardından hükümet karşıtı protestocular Haziran ayında Keita'nın istifa etmesi için gösteriler düzenlemeye başlamıştı. Orduda görevli askerler arasında maaş konusunda gerginlikler de yaşanıyordu. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), iki taraf arasında müzakere yapılması için ülkeye arabulucu göndermiş ancak göstericiler Keita istifa etmeden protestoların bitmeyeceğini söylemişti. Protestocuların taleplerini bir dizi imtiyazla karşılamaya çalışan Keita, Fransa ve diğer Batılı müttefiklerden büyük destek görmüştü.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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