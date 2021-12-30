Son dakika haberleri! Mali'de askeri birliğe düzenlenen bombalı saldırıda 8 asker öldü - Haberler
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Son dakika haberleri! Mali'de askeri birliğe düzenlenen bombalı saldırıda 8 asker öldü

Son dakika haberleri! Mali'de askeri birliğe düzenlenen bombalı saldırıda 8 asker öldü
AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Batı Afrika ülkesi Mali'de askeri birliğe düzenlenen bombalı saldırıda 8 asker hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Mali'de askeri birliğe düzenlenen bombalı saldırıda 8 asker hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin kuzeybatısında Nara kasabasının Guire mevkisindeki askeri birliğe el yapımı bomba ve ağır silahlarla saldırı düzenlendi.

Saldırıda 8 asker hayatını kaybetti, 12 asker yaralandı.

En az 31 saldırganın öldürüldüğü saldırı sonrasında bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Saldırganların mensubiyetine ilişkin açıklama yapılmadı.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

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AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

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