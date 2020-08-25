Son dakika haberleri! Malezya Kovid-19 nedeniyle borç sınırını yükseltti
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Son dakika haberleri! Malezya Kovid-19 nedeniyle borç sınırını yükseltti

Son dakika gündem haberi... KUALA Malezya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkilerinden ötürü, borç sınırını yükseltme kararı aldı.

Son dakika haberleri! Malezya Kovid-19 nedeniyle borç sınırını yükseltti
25.08.2020 06:01 | Son Güncelleme: 25.08.2020 06:01

KUALA Malezya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkilerinden ötürü, borç sınırını yükseltme kararı aldı.

Malezya Parlamentosunun bugünkü oturumunda iktidar koalisyonu partileri, Kovid-19'un ekonomik etkilerini azaltmak için borç sınırının gayri safi milli hasılanın yüzde 60'ı oranına yükseltilmesi teklifini meclise sundu.

Hükümetin teklifi oy çokluğuyla kabul edilirken, oylamanın ardından muhalefetin sorularını cevaplayan Hazine Bakanı Zafrul Abdul Aziz, alınan kararın geçici bir tedbir olduğunu vurguladı.

Bakan Zafrul, ülkedeki yerel ve uluslararası işletmeleri ayakta tutmak için sermaye akışının devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Malezya en son 2009 küresel ekonomik krizinde borç sınırını yüzde 10 artırarak, azami borçlanma limitini gayri safi milli hasılanın yüzde 55'ine yükseltmişti.

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Kaynak: AA

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