Son dakika haberleri: Malezya'daki sel baskınları nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 20 bini geçti
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Son dakika haberleri: Malezya'daki sel baskınları nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 20 bini geçti

05.01.2021 07:15 | Son Güncelleme: 05.01.2021 07:18
Son dakika haberleri: Malezya'daki sel baskınları nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 20 bini geçti

Son dakika haberler... KUALA Malezya genelinde muson yağmurlarının yol açtığı sel baskınları nedeniyle evlerinden tahliye edilenlerin sayısı 20 bini geçti.

KUALA Malezya genelinde muson yağmurlarının yol açtığı sel baskınları nedeniyle evlerinden tahliye edilenlerin sayısı 20 bini geçti.

Malezya Sosyal Refah Biriminden yapılan açıklamada, Pahang, Johor, Kelantan, Terengganu, Selangor ve Perak eyaletlerinde 1 Ocak'tan bu yana etkili olan muson yağmurları nedeniyle oluşan sel baskınlarından şimdiye kadar etkilenen 20 bin 838 kişinin güvenli yerlere götürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, Pahang'da 13 bin 218 kişinin 188 sığınma merkezine, Johor'da 5 bin 484 kişinin 53 merkeze, Terengganu'da 1062 kişinin 12 merkeze, Perak'ta 812 kişinin 12 merkeze, Selangor'da 184 kişinin 4 merkeze ve Kelantan'da 78 kişinin 3 merkeze sevk edildiği kaydedildi.

Sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının ise 3'e yükseldiği açıklandı.

Meteoroloji yetkilileri, Muson yağmurlarının Malezya'nın doğusundaki Borneo Adası'na da ulaşacağını belirterek, buradaki Sabah eyaletine kötü hava uyarısında bulundu.

1 Ocak'ta başlayan ve en çok Malezya'nın Johor ile Pahang eyaletlerinde etkili olan sağanak yağışların yol açtığı seller nedeniyle iki eyalette toplam 7 binden fazla kişi evlerinden tahliye edilmişti.

Yağışların dün çevre eyaletlerde de etkisini göstermesi üzerine selden etkilenenlerin sayısı artmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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