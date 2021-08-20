Son dakika haberleri... Malezya'da Kral'ın bugün yeni başbakanı ataması bekleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Malezya'da Kral'ın bugün yeni başbakanı ataması bekleniyor

Son dakika haberleri... Malezya'da Kral'ın bugün yeni başbakanı ataması bekleniyor
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: KUALA Malezya'da Muhyiddin Yasin'in başbakanlıktan istifasının ardından Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ın meclis çoğunluğunu sağlayabileceğini düşündüğü bir milletvekilini bugün başbakan olarak atayabileceği bildirildi.

KUALA Malezya'da Muhyiddin Yasin'in başbakanlıktan istifasının ardından Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ın meclis çoğunluğunu sağlayabileceğini düşündüğü bir milletvekilini bugün başbakan olarak atayabileceği bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlerde, Malezya Kralı'nın yeni başbakanın atanmasına yönelik kararını, bugün eyalet sultanlarıyla yapacağı görüşmenin ardından vermesinin beklendiği kaydedildi.

Kraliyet sarayı Istana Negara'dan ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Basındaki haberlerde, Kral'ın büyük ihtimalle eski Başbakan Muhyiddin'in hükümetindeki Başbakan Yardımcısı İsmail Sabri Yakub'u göreve atayacağı öngörülüyor.

Malezya Kralı, İsmail Sabri'nin başbakanlığını desteklediği öne sürülen 114 milletvekiliyle dün bir araya gelmişti

Anayasal monarşiyle yönetilen Malezya'da hükümetin istifası veya meclis çoğunluğunu kaybetmesi durumunda Kral, çoğunluğu sağlayacağını düşündüğü bir milletvekilini başbakan olarak atama veya erken seçim ilan etme yetkisine sahip.

Muhyiddin Yasin'in istifası

Görevine 1 Mart 2020'de başlayan Malezya Başbakanı Muhyiddin, iktidar partilerinden Birleşik Malay Ulusal Örgütünün (UMNO) hükümete desteğini çekmesi ve eylülde yapılacak güven oylamasında Meclis çoğunluğunu elde edemeyeceği öngörüldüğü için 16 Ağustos'ta Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'a istifasını sunmuştu.

Malezya Kralı, Muhyiddin'in istifasını kabul etmiş ve Meclis çoğunluğunu sağlayacak yeni başbakan belirlenene kadar Muhyiddin'i "geçici başbakan" atamıştı.

Başbakan adayının hükümet kurulabilmesi için 222 sandalyeli parlamentoda en az 111 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.

UMNO, Malezya İslam Partisi (PAS) ve Muhyiddin'in başkanlığını yaptığı Malezya Birleşik Yerli Partisi (BERSATU) başta olmak üzere toplam 114 milletvekili İsmail Sabri'yi başbakan olarak destekliyor.

Muhalefetten de 100'ün üzerinde milletvekilinin ise ana muhalefet lideri Enver İbrahim'i desteklediği biliniyor.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Türkiye'de son 24 saatte 292 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 320 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 292 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 320 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Cimilli İbo Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Mert Günok Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri... Malezya'da Kral'ın bugün yeni başbakanı ataması bekleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 10:14:47. #1.15#

title