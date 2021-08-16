Son dakika haberleri! Malezya'da istifa etmesi beklenen Başbakan Muhyiddin, kabine üyeleri ve Kral ile görüştü

Son dakika gündem haberine göre KUALA Malezya'da gelecek ay hükümet için yapılacak güven oylamasında Meclis çoğunluğu elde edemediği için bugün istifa etmesi beklenen Başbakan Muhyiddin Yasin, kabine üyeleri ve Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile görüşme gerçekleştirdi.

KUALA Malezya'da gelecek ay hükümet için yapılacak güven oylamasında Meclis çoğunluğu elde edemediği için bugün istifa etmesi beklenen Başbakan Muhyiddin Yasin, kabine üyeleri ve Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile görüşme gerçekleştirdi.

Başbakanlık Ofisi'nde, yerel saatle 08.30'da bakanlarla bir araya gelen Muhyiddin, öğle saatlerine doğru Malezya Kralı ile istifa kararını görüşmek için başkent Kuala Lumpur'daki kraliyet sarayı Istana Negara'ya hareket etti.

Saraydan 13.30'da ayrılan Muhyiddin'in, 15.00'da istifasına dair açıklama yapması bekleniyor.

Öte yandan Ulusal Kovid-19 Bağışıklığından Sorumlu Bakan Hayri Cemaleddin, sabahki görüşmenin ardından kabinenin istifasını Malezya Kralı'na sunduğunu açıkladı.

Bakan Hayri, son kararın Kral'a ait olduğunu vurguladı.

Başbakan Muhyiddin Yasin, iktidar koalisyonu üyesi Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO) partisinin iktidar koalisyonuna desteğini çekme açıklamasının ardından eylülde yapılacak güven oylaması için muhalefet partilerine "hükümete destek" çağrısı yapmıştı.

Muhalefet koalisyonu Umut İttifakı, dünkü yazılı açıklamasında Muhyiddin'in teklifini reddetmiş ve bunun üzerine Muhyiddin, Malezya Kralı'na istifasını sunacağını bildirmişti.

Meclis çoğunluğu tartışmaları ve olasılıklar

Malezya Parlamentosunda 220 milletvekili bulunurken, iktidar olmak isteyen koalisyonun en az 111 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.

1 Mart 2020'de göreve geldiğinde 115 milletvekili tarafından desteklenen Muhyiddin, parlamentoda 38 milletvekili bulunan UMNO'nun desteğini çekmesiyle Meclis çoğunluğunu kaybetti.

Bu durumda Muhyiddin'in azınlık hükümeti lideri olarak görevine devam etmesi, Malezya Kralı'nın Meclis çoğunluğunu sağlayacağını düşündüğü bir milletvekilini başbakan olarak ataması ve erken seçim ilan edilmesi ihtimali bulunuyor.

Muhyiddin'in dışında 111 milletvekili desteği bulunan başka bir başbakan adayı bulunmazken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erken seçimin ilan edileceği düşünülmüyor.

Malezya Kralı, Muhyiddin'in istifasını kabul etmesi durumunda Başbakan Yardımcısı İsmail Sabri Yakub'u yeni başbakan olarak atayabilir.

İktidar koalisyonunda anlaşmazlıklar

23 Şubat 2020'de eski Başbakan Mahathir Muhammed'in istifasıyla sonuçlanan siyasi krizin ardından eski İçişleri Bakanı Muhyiddin Yasin, muhalefetteki UMNO ve Malezya İslam Partisinin (PAS) desteğiyle yeni koalisyon kurarak başbakanlığı devralmıştı.

Muhyiddin'in başbakan olduktan sonra UMNO üyesi milletvekillerine kabinede az görev vermesi, iktidar koalisyonunda zaman zaman anlaşmazlıklara yol açmıştı.

Bu yıl 29 Mart'ta düzenlenen UMNO Genel Kongresi'nde parti yönetimi, bir sonraki seçimlere kadar iktidar koalisyonunda kalmaya karar vermiş fakat seçimlerde Muhyiddin'i desteklemeyeceklerini ilan etmişti.

UMNO Genel Başkanı Zahid, 8 Temmuz'daki açıklamasında, Muhyiddin'in OHAL kararnamelerini kendi amaçları doğrultusunda kullandığını öne sürmüş ve UMNO'nun Muhyiddin'e desteğini çektiğini duyurmuştu.

Zahid'in açıklamasının ardından muhalefet partileri, Muhyiddin'in Meclis çoğunluğunu kaybettiğini iddia etmiş ve Mecliste güven oylaması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız