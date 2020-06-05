Son dakika haberleri | Maldivler pahalı geldi, Salda Gölü koruma altına alındı, çareyi mermer tozunda buldular
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Son dakika haberleri | Maldivler pahalı geldi, Salda Gölü koruma altına alındı, çareyi mermer tozunda buldular

Son dakika güncel haberine göre Bodrum'un koylarını Maldivler'e benzetmek için serilen mermer tozlarının ortaya çıkış şekli herkesi şaşırttı.

Son dakika haberleri | Maldivler pahalı geldi, Salda Gölü koruma altına alındı, çareyi mermer tozunda buldular
05.06.2020 15:42 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:46

Bodrum'un koylarını Maldivler'e benzetmek için serilen mermer tozlarının ortaya çıkış şekli herkesi şaşırttı. Turizmin göz bebeğinde tartışma konusu olan beyaz kumun geçmişte Maldivler'den getirtildiği daha sonra maliyet yüksek olunca Salda Gölü'nden alındığı ve son olarak da firmaların maliyet nedeniyle mermer tozuna yöneldikleri ortaya çıktı.

Bodrum'da beyaz kum adı altında mermer tozu ile sahili kaplayan oteller hakkında işlem başlatılmasının ardından kum diye mermer tozunun neden satıldığı ortaya çıktı. 2009 yılında Bodrum'a Maldivler'den kum satışının başladığı, Maldivler'den gelen kumun maliyetinin pahalı olması nedeniyle bazı firmalar aynı kumun Burdur'da bulunan Salda Gölü'nde de olduğunu öğrendi. Resmi ya da gayri resmi şekilde Salda Gölü'nden getirilen kumların Bodrum koylarına serildiği ortaya çıktı. Salda Gölü'nde geçtiğimiz yıl incelme yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gölün kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan doğal güzelliklerin korunması amacıyla yaklaşık 500-600 metrelik bandı tamamen koruma altına almasıyla birlikte firmalar, Salda Gölü kumunu alamadı. Maldivler'den gelen kumun da pahalı olmasıyla birlikte işletmecilerin mermer tozuna yöneldiği ortaya çıktı.

"Bodrum'u Maldivler'e çevirmeye çalışmayın"

Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Salda Gölü'nden taşınan kumları Bodrum'un koylarına serdiklerini ifade ederek, "Plaja kum taşımak yıllardır Bodrum'da vardı. Daha önceleri dere kumları geliyordu plajlara. Bizim çok büyük plajlarımız yok, otellerin önüne biraz kum dökülürdü. 10 sene önce Maldiv kumları çıktı. O zamanlar Maldivler'den kum gelmişti Bodrum'a. Daha sonra Maldivler'den getirilen kum çok pahalı olunca vazgeçildi. Birileri Salda Gölü'ndeki kumu keşfetti. Bodrum'a Salda Gölü'nden ciddi miktarda kum geldi. Son 2 yıldır gölde bu işi çok sıkı tuttukları için Bodrum'a kum getiremiyorlar, gölden kum çıkaramıyorlardı. Bu sene de mermer tozu çıktı başımıza. Bu çok tehlikeli bir şey, çünkü denizin dibinde çok ciddi darbelere neden oluyormuş. Deniz dibinde katman yapıyormuş. Denizde yaşayan canlılara yaşam şansı bırakmıyormuş. Bodrum'u Maldivler yapmamıza hiç gerek yok. Bırakın Bodrum kendi kumuyla kendi doğasıyla güzel. Bırakın kendi güzelliğiyle kalsın plajlarımız. Şimdiye kadar neden Bodrum'da beyaz kum yok diye bir şikayet duymadım. Yıllar önce beachler başlatmıştı bu işi Bodrum plajlarına beyaz kum atarak. Belediyenin tepki göstermesi bunlara ceza yazması gayet normal. Doğaya ciddi bir tahribat veriyorlar. İnşallah bu cezalar bu caydırıcılık, otel sahiplerine örnek olsun ve mermer tozunu Bodrum'a getirmeyi bıraksınlar. Bodrum'da kendi kumu, kendi doğasıyla turizm yapmaya devam edelim" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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