Son dakika haberleri! Malazgirt Zaferinin 949. yıl dönümü etkinlikleri Son dakika gelişmesine göre Muş'un Malazgirt ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı 26 Ağustos Malazgirt Zaferinin 949. yıl dönümü etkinlikleri başladı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı 26 Ağustos Malazgirt Zaferinin 949. yıl dönümü etkinlikleri başladı.

Okçular Vakfı, Malazgirt Kaymakamlığı ve Malazgirt Belediyesinin 23,24,25 ve 26 Ağustos'ta düzenlenen Malazgirt Zaferinin 949. Yıl dönümü etkinlikler Malazgirt halkının yoğun katılımı ile start aldı.

Uzun süredir hazırlıkları yapılan etkinliklerin ilk gününde çocuklar için ok atma yarışmaları, eğlenceli ok oyunları, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından köyvivor, masa tenisi, golf ve badminton oyun alanları, Türkiye Tiyatroları Birliği ekipleri tarafından Dede Korkut Türklerin doğuşu oyunu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı seyyar açık hava sinema etkinliği aracı ile etkinlikler katılan vatandaşlar ve çocuklar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

Okçular Vakfı ekipleri tarafından Malazgirtli çocuklara ok atmayı öğrettiler.

Malazgirt halkında büyük heyecan uyandıran ve bugün başlayan 26 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılması bekleniyor.

Kaynak: AA