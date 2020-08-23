Son dakika haberleri! Malazgirt Zaferinin 949. yıl dönümü etkinlikleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Malazgirt Zaferinin 949. yıl dönümü etkinlikleri

Son dakika gelişmesine göre Muş'un Malazgirt ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı 26 Ağustos Malazgirt Zaferinin 949. yıl dönümü etkinlikleri başladı.

23.08.2020 23:35 | Son Güncelleme: 23.08.2020 23:40

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı 26 Ağustos Malazgirt Zaferinin 949. yıl dönümü etkinlikleri başladı.

Okçular Vakfı, Malazgirt Kaymakamlığı ve Malazgirt Belediyesinin 23,24,25 ve 26 Ağustos'ta düzenlenen Malazgirt Zaferinin 949. Yıl dönümü etkinlikler Malazgirt halkının yoğun katılımı ile start aldı.

Uzun süredir hazırlıkları yapılan etkinliklerin ilk gününde çocuklar için ok atma yarışmaları, eğlenceli ok oyunları, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından köyvivor, masa tenisi, golf ve badminton oyun alanları, Türkiye Tiyatroları Birliği ekipleri tarafından Dede Korkut Türklerin doğuşu oyunu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı seyyar açık hava sinema etkinliği aracı ile etkinlikler katılan vatandaşlar ve çocuklar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

Okçular Vakfı ekipleri tarafından Malazgirtli çocuklara ok atmayı öğrettiler.

Malazgirt halkında büyük heyecan uyandıran ve bugün başlayan 26 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılması bekleniyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri! Malazgirt Zaferinin 949. yıl dönümü etkinlikleri

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu Ekonomi
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi Güncel
En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti 3. Sayfa
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı Güncel
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu Yerel
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı Güncel
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı
Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı
Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı
Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı
Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi
Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi
Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi
İş insanının başına gelmeyen kalmadı! Kaçırılmıştı, sekreteri intihar etmişti şimdi de bakıcısı ölü olarak bulundu
İş insanının başına gelmeyen kalmadı! Kaçırılmıştı, sekreteri intihar etmişti şimdi de bakıcısı ölü olarak bulundu
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde toplam can kaybı 6'ya yükseldi
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde toplam can kaybı 6'ya yükseldi
Bursa'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı
Bursa'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı
Adana'daki orman yangınında 200 hektar alan yandı, 6 köy boşaltıldı
Adana'daki orman yangınında 200 hektar alan yandı, 6 köy boşaltıldı
Avrupa'da ikinci dalga alarmı! 5 ülkede vaka sayıları korkutan boyuta ulaştı
Avrupa'da ikinci dalga alarmı! 5 ülkede vaka sayıları korkutan boyuta ulaştı
Galatasaray, Ismaila Coulibaly ile anlaştı
Galatasaray, Ismaila Coulibaly ile anlaştı
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı
Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Azerbaycan, sabotaj girişiminde bulunan Ermeni komutanı esir aldı
Azerbaycan, sabotaj girişiminde bulunan Ermeni komutanı esir aldı
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı sürücüyü bıçaklayan saldırgan yakalandı
Çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı sürücüyü bıçaklayan saldırgan yakalandı
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fatih Dönmez Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Sezen Aksu Acun Ilıcalı Sertab Erener
Spor Jose Sosa Metin Oktay Caner Erkin Malcolm Thomas Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Sel Kaza Dereli Yangın
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Malazgirt Zaferinin 949. yıl dönümü etkinlikleri - Muş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 23:55:44. #1.15#
title