Son dakika haberleri | Malavi Enerji Bakanı Kambala yolsuzluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı

Son dakika haberi... Güney Afrika ülkesi Malavi'nin Enerji Bakanı Newton Kambala ile üst düzey iki devlet görevlisi, yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Güney Afrika ülkesi Malavi'nin Enerji Bakanı Newton Kambala ile üst düzey iki devlet görevlisi, yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Yolsuzlukla Mücadele Kurumu Sözcüsü Egrita Ndala, yaptığı açıklamada, Bakan Kambala, Devlet Başkanı Lazarus Chakwera'nın baş danışmanı Chris Chaima Banda ve milletvekili Enoch Chihana'nın devlete ait Malavi Ulusal Petrol şirketinin yakıt tedarik anlaşmasında yolsuzluk yaptıkları şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

Ndala, Kambala'nın yaklaşık 41 bin ton akaryakıt için üç yakıt tedarik şirketine ihale verilmesine müdahalede bulunduğunun ve Banda ile Chihana'nın da bu suçun işlenmesine yardım ettiğinin belirlendiğini aktardı.

Milletvekili Chihana ise yaptığı açıklamada, gözaltına alınmış olmanın bir kişinin yasalara karşı suç işlediği anlamına gelmediğini belirterek bu durumun adını temize çıkarmak için bir fırsat olduğunu kaydetti.

Kambala, Malavi'de son 20 yılda gözaltına alınan ilk bakan oldu.

Malavi'de bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) fonlarında hile yaptıkları iddiasıyla 19 hükümet yetkilisi tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik