Son dakika haberleri | Malatya ve Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 433 kişiye ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | Malatya ve Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 433 kişiye ceza

21.12.2020 15:15 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:15
Son dakika haberleri | Malatya ve Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 433 kişiye ceza

Son dakika haber... Malatya ve Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan, 433 kişiye ceza uygulandı.

Malatya ve Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan, 433 kişiye ceza uygulandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, maske takma kuralını ihlal eden 2 kişiye 1800 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 49 kişiye ise 44 bin 100 lira ceza kesildi.

Ekipler, 257 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

Şanlıurfa

Şanıurfa'da Kovid-19 salgını kapsamında yürütülen denetimlerde 382 kişiye 1 milyon 15 bin 570 TL idari para cezası uygulandı.

Kentte hafta sonu gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasında, 1524 personelden oluşan 532 ekip, iş yeri, alan ve izolasyon denetimleri gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, maske ve sosyal mesafe kuralını, izolasyon tedbirlerini ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlenen 382 kişiye 1 milyon 15 bin 570 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Celal Adan Donald Trump Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Demet Akalın Defne Samyeli Seren Serengil
Spor Umut Bulut Fatih Terim Gökhan Töre Samet Aybaba Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Almanya İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Malatya ve Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 433 kişiye ceza | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 15:18:28. #1.14#
title