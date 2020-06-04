Son dakika haberleri: Malatya Ticaret Borsası
Son dakika ekonomi haberine göre Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 40 liradan satıldı.
04.06.2020 16:09 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:09
Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra kabaaşı gün kurusu kayısı
|Kg
|40,00
|40,00
|Ekstra gün kurusu kayısı
|Kg
|35,00
|35,00
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|24,75
|24,75
|Natürel kuru kayısı
|Kg
|12,00
|12,00
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|18,00
|18,00
Kaynak: AA