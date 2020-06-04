Son dakika haberleri: Malatya Ticaret Borsası Son dakika ekonomi haberine göre Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 40 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Ekstra kabaaşı gün kurusu kayısı Kg 40,00 40,00 Ekstra gün kurusu kayısı Kg 35,00 35,00 Gün kurusu kayısı Kg 24,75 24,75 Natürel kuru kayısı Kg 12,00 12,00 Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 18,00 18,00

Kaynak: AA